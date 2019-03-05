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Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
В текущем году Военно-морской флот России пополнится двумя атомными и одной дизельной подводными лодками. Об этом 5 марта на селекторном совещании сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В то же время в надводные силы, по словам главы Минобороны, поступят фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", большой десантный корабль "Петр Моргунов", малые ракетные корабли "Меркурий" и "Ингушетия". Кроме того, в состав ВМФ войдут новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", 5 боевых катеров, тральщик "Владимир Емельянов" и 20 судов обеспечения.
11 военных кораблей и судов в 2019 году пройдут процедуру заводского ремонта. Министр также рассказал о готовности экипажей ВМФ к выполнению учебно-боевых задач. "На флоте проводится отработка совместных действий органов управления соединений, тактических групп и кораблей, что касается и Арктического региона, — отметил Шойгу. — К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94 процентов экипажей и тактических формирований".
При этом в подготовке войск, по словам главы военного ведомства, все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартным способом. "Особый же упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники", — указал Сергей Шойгу.
В ходе селекторного совещания военачальники и представители промышленности обсудили, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет свои обязательства перед министерством обороны. Этот вопрос рассматривался в закрытой от СМИ части "селектора".
Накануне "Российская газета" сообщила о том, что 7 марта, как ожидается, Индия и Россия заключат соглашение о передаче индийской стороне в лизинг многоцелевой атомной субмарины проекта 971.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Владимир Емельянов , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , "Российская газета"
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