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Малые ракетные корабли Тихоокеанского флота «вступили» в морской бой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота обстреляли морские, воздушные и береговые цели в Японском и Охотском морях.
В Авачинском заливе у берегов Камчатки в морской бой с "противником" вступили экипажи малого ракетного корабля "Иней" и малого противолодочного корабля МПК-82 из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Они провели артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.
— Тактический фон учений по отражению атаки противника для кораблей обеспечил самолет Ил-38 морской авиации флота, — рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Иней" также применил артустановки для "уничтожения" морской плавающей мины.
В Приморье учения провел большой десантный корабль "Николай Вилков". Находясь в заливе Петра Великого, он уничтожил условную боевую технику противника на берегу.
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