Беларусь показала беспилотный бомбардировщик

Беларусь представила новый беспилотник "Бусел МБ2" на выставке IDEX-2019. Сейчас аппарат проходит заводские испытания.

Как сообщает bmpd, комплекс класса "мини" работает на дальности от 20 до 70 км в зависимости от установленной целевой нагрузки. Разработка компании «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» имеет сбрасываемые боеприпасы.

Беспилотник может заниматься разведкой и наблюдением с помощью бортовых оптических систем как днем, так и ночью. Если будет обнаружена цель, ее можно поразить, в частности, ручными гранатами, размещаемыми на борту аппарата.