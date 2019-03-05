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Беларусь показала беспилотный бомбардировщик 

Российская Газета 1 час назад
Беларусь представила новый беспилотник "Бусел МБ2" на выставке IDEX-2019. Сейчас аппарат проходит заводские испытания.
Как сообщает bmpd, комплекс класса "мини" работает на дальности от 20 до 70 км в зависимости от установленной целевой нагрузки. Разработка компании «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» имеет сбрасываемые боеприпасы.
Беспилотник может заниматься разведкой и наблюдением с помощью бортовых оптических систем как днем, так и ночью. Если будет обнаружена цель, ее можно поразить, в частности, ручными гранатами, размещаемыми на борту аппарата.
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