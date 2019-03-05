Китай продолжит реформу вооруженных сил, заявил Ли Кэцян

"Реформа системы национальной обороны и вооруженных сил будет продолжена. Мы повысим уровень осведомленности общественности о системе национальной обороны", — говорится в распространённом документе.

Отмечается, что система мобилизации национальной обороны будет модернизирована и улучшена.

В докладе также говорится, что правительство продолжит внедрять стратегию гражданско-военной интеграции, а также делать больше усилий для развития науки и технологий в сфере обороны.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, расходы Китая на оборону вырастут на 7,5% — до 177,6 миллиарда долларов.