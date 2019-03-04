Разработка новых ракет была ответом России на решение США выйти из договора по ПРО в 2002 году, заявил в понедельник российский посол в США Анатолий Антонов.
"Это была просто попытка найти ответ на решение прежней администрации уничтожить стратегическую стабильность между США и Российской Федерацией", — сказал он, выступая на площадке Стимсон-центра в Вашингтоне.
В частности, Антонов назвал ракеты "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Авангард" и "Посейдон".
Он отметил, что Россия призывает США вернуться к переговорам по стратегической стабильности и все предложения Москвы остаются в силе. Однако, отметил посол, Москва не будет подталкивать Америку к этому.