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Балтфлот усилили полком С-400 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Полковой комплекс С-400 «Триумф» поступил в распоряжение Балтийского флота. ЗРК усилит противовоздушную оборону в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
«ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели», — говорится в сообщении.
Поставка комплекса осуществлена в рамках гособоронзаказа, уточняется в релизе. Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных боевых стрельб.
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Армия , Оружие , Калининградская Область
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