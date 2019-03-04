Балтфлот усилили полком С-400

Полковой комплекс С-400 «Триумф» поступил в распоряжение Балтийского флота. ЗРК усилит противовоздушную оборону в Калининградской области . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели», — говорится в сообщении.

Поставка комплекса осуществлена в рамках гособоронзаказа, уточняется в релизе. Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных боевых стрельб.