Балтфлот усилили полком С-400 

Полковой комплекс С-400 «Триумф» поступил в распоряжение Балтийского флота. ЗРК усилит противовоздушную оборону в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
«ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели», — говорится в сообщении.
Поставка комплекса осуществлена в рамках гособоронзаказа, уточняется в релизе. Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных боевых стрельб.