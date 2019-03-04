Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400

«Мы осознаем желание Турции укрепить свою противовоздушную оборону, однако приобретение Турцией российских систем С-400 будет иметь тяжкие последствия для оборонного сотрудничества США и Турции. Мы работаем над тем, чтобы помочь Турции изыскать более оптимальные варианты удовлетворения оборонных потребностей, но при этом предупреждаем их о широких последствиях из-за покупки российских С-400», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что США поддерживают диалог по этому поводу, и напомнил, что Вашингтон и ранее подчеркивал необходимость сохранения оперативной совместимости при закупках оборонных систем в странах НАТО

На прошлой неделе источники сообщили, что Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного ЗРК Patriot до конца 2019 года при условии отказа от российских систем С-400.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить «неверный подход» Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400.

Начало поставок С-400 в Турцию ожидается в июле 2019 года.