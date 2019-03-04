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Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты предупреждают Турцию, что приобретение у России зенитных ракетных систем С-400 будет иметь значительные последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой, сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.
«Мы осознаем желание Турции укрепить свою противовоздушную оборону, однако приобретение Турцией российских систем С-400 будет иметь тяжкие последствия для оборонного сотрудничества США и Турции. Мы работаем над тем, чтобы помочь Турции изыскать более оптимальные варианты удовлетворения оборонных потребностей, но при этом предупреждаем их о широких последствиях из-за покупки российских С-400», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что США поддерживают диалог по этому поводу, и напомнил, что Вашингтон и ранее подчеркивал необходимость сохранения оперативной совместимости при закупках оборонных систем в странах НАТО.
На прошлой неделе источники сообщили, что Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного ЗРК Patriot до конца 2019 года при условии отказа от российских систем С-400.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить «неверный подход» Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400.
Начало поставок С-400 в Турцию ожидается в июле 2019 года.
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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