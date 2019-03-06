Израильские ВВС атаковали базу ХАМАС в секторе Газа

Корреспондент РИА Новости наблюдал два авиаудара, которые были нанесены по базе "Бадр" в центральной части анклава.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Израильтяне сообщения о налете пока не комментируют. Бомбардировки сектора Газа в последнее время чаще всего проводятся в ответ на запуск палестинцами через границу воздушных шаров с зажигательными или взрывными устройствами.