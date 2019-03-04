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Фото: новейшие французские БМП VBCI застряли в грязи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Facebook
Репутация французских бронемашин VBCI оказалась под угрозой, так как в социальных сетях появились фотографии застрявших в грязи БМП. Снимки опубликованы на официальной странице 1-го инженерного полка Иностранного легиона в Facebook.
В аннотации к фотографиям сообщается, что инцидент произошел летом прошлого года во время учений в провинции Шампань. Несмотря на все усилия саперов и механиков-водителей, чтобы извлечь бронемашины из грязи потребовалась помощь трактора.
Отметим, что колесная боевая машина пехоты VBCI принята на вооружение французской армии в 2008 году, а три года назад прошла глубокую модернизацию. БМП получила новый стальной корпус, а также 40-мм автоматическую пушку в двухместной башне. Появились новые тепловизионные приборы наблюдения и видеокамеры кругового обзора.
Экипаж машины состоит из трех человек, а десантное отделение вмещает шесть пехотинцев. Двигатель мощностью 600 лошадиных сил позволяет разогнать машину на шоссе до 100 километров в час, а клиренс в 500 миллиметров и гидропневматическая подвеска дают возможность преодолевать ров глубиной до двух метров.
Однако за улучшение бронезащиты, вооружения и мощности двигателя пришлось заплатить увеличением веса. БМП потяжелела с 29 до 32 тонн, что оказалось одной из причин, по которой бронемашина застряла в грязи.
Напомним, что прошлое лето стало не самым удачным для французских боевых машин пехоты. В июле 2018 года террористы в Мали уничтожили БМП VBCI, в результате погибли шестеро военнослужащих.
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