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Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из Средиземного моря 

ТК «Звезда» + ещё 6 10 минут назад
Фото: МО РФ
Экипаж корабля выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море с ноября 2018 года.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», вернулся из Средиземного моря в Севастополь.
Как сообщила пресс-служба ЧФ, экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года.
В соответствии с плановой ротацией сил флота экипаж фрегата «Адмирал Макаров» сменил экипаж фрегата «Адмирал Эссен», прошедший накануне черноморские проливы в направлении Средиземного моря.
«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь русского флотоводца и ученого вице-адмирала Степана Макарова.
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