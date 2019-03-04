Индийские ВВС сбили пакистанский беспилотник, пишут СМИ

Военно-воздушные силы Индии в понедельник сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана , над северным штатом Раджастан, передает агентство ANI.

Согласно его данным, БПЛА нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер . Вскоре после обнаружения дрон был сбит. Его обломки упали на территории Пакистана, отмечает агентство.

Вооруженные силы и власти Индии пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Напряженность в отношениях двух соседних государств: Индии и Пакистана — за последние недели существенно обострилась. Причиной тому послужила атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.