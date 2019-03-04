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Стартовали испытания боевого робота «Маркер» 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В России начались испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер», которая позволит военным наладить эффективное взаимодействие наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований, на основе «Маркера» уже разрабатываются различные технологии, а также модификации роботов и беспилотников, которые будут способны взаимодействовать с подразделениями специального назначения. По сути, экспериментальная платформа представляет собой конструктор для создания моделей ведения боевых действий будущего.
Мобильный демонстратор технологий робототехники разрабатывается для проверки создаваемых технологий с использованием агрегатно-модульного принципа конструирования, с открытой информационной архитектурой построения и с возможностью проведения полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной техники. В ФПИ отметили, что эволюция современных наземных робототехнических комплексов военного назначения идёт по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением задействования оператора в управлении.
Робототехническая платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ, а также НПО «Андроидная техника». Ранее они уже создали человекоподобного робота «Фёдор», который передан «Роскосмосу». Кроме того, одной из известных робототехнических разработок ФПИ, созданной совместно с Заводом имени Дегтярева, является робототехнический комплекс «Нерехта».
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Армия , Оружие , Фонд перспективных исследований , ЗиД , Роскосмос
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