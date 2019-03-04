Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бондарёв: Германии угрожают ракеты НАТО 

News.ru 1 час назад
Фото: Impactpressgroup.Org/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарёв заявил, что Германии угрожают ракетные установки НАТО, располагающиеся вокруг страны.
«Истинная угроза для Германии исходит от натовских ракет. Сегодня НАТО дает Германии ядерный и неядерный зонтик, но кто знает, что будет завтра? Нет никаких гарантий, что эти ракеты не будут нацелены на Берлин. Тем более, что отношения у США с Германией заметно ухудшились», — сказал Бондарёв.
Он также прокомментировал слова главы немецкого минобороны Урсулы фон дер Ляйен о китайских ракетах которые угрожают России. Российский политик считает, что подобными высказываниями Берлин хочет поссорить Москву и Пекин.
«США же пытаются и здесь поссорить всех и вся, с их подачи Германия послушно ретранслирует навязанные мысли об угрозе со стороны Поднебесной в адрес России», — подчеркнул председатель комитета СФ.
Сенатор отметил, что у Москвы и Пекина дружественные отношения, которые заставляют американцев вбрасывать информационные фейки, чтобы «поссорить» страны. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Китай должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку его ракеты угрожают Москве. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
News.ru: последние новости
Индия сбила пакистанский самолёт во время воздушного боя Военным США предложили бурить тоннели Труп солдата-срочника нашли в лесу на Сахалине
Комментарии
Армия , Оружие , Виктор Бондарев , Министерство обороны , Совет Федерации , НАТО , Германия , США
Читайте также
Видео
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Названа официальная причина смерти Децла
Шоу-бизнес
Европа нанесла «удар» по Сирии
В мире
Путин решил судьбу ДРСМД
Политика Армия
Не успокоятся: Украина снова требует «Евровидения»
Украина Статьи
МиГ-29 разбился в Польше
Происшествия Армия
«Откуда вы все?»: Виторган взорвался после скандала
Шоу-бизнес
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение