Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарёв заявил, что Германии угрожают ракетные установки НАТО, располагающиеся вокруг страны.
«Истинная угроза для Германии исходит от натовских ракет. Сегодня НАТО дает Германии ядерный и неядерный зонтик, но кто знает, что будет завтра? Нет никаких гарантий, что эти ракеты не будут нацелены на Берлин. Тем более, что отношения у США с Германией заметно ухудшились», — сказал Бондарёв.
Он также прокомментировал слова главы немецкого минобороны Урсулы фон дер Ляйен о китайских ракетах которые угрожают России. Российский политик считает, что подобными высказываниями Берлин хочет поссорить Москву и Пекин.
«США же пытаются и здесь поссорить всех и вся, с их подачи Германия послушно ретранслирует навязанные мысли об угрозе со стороны Поднебесной в адрес России», — подчеркнул председатель комитета СФ.
Сенатор отметил, что у Москвы и Пекина дружественные отношения, которые заставляют американцев вбрасывать информационные фейки, чтобы «поссорить» страны. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Китай должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку его ракеты угрожают Москве. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.