Бондарёв: Германии угрожают ракеты НАТО

«Истинная угроза для Германии исходит от натовских ракет. Сегодня НАТО дает Германии ядерный и неядерный зонтик, но кто знает, что будет завтра? Нет никаких гарантий, что эти ракеты не будут нацелены на Берлин. Тем более, что отношения у США с Германией заметно ухудшились», — сказал Бондарёв.

Он также прокомментировал слова главы немецкого минобороны Урсулы фон дер Ляйен о китайских ракетах которые угрожают России. Российский политик считает, что подобными высказываниями Берлин хочет поссорить Москву и Пекин.

«США же пытаются и здесь поссорить всех и вся, с их подачи Германия послушно ретранслирует навязанные мысли об угрозе со стороны Поднебесной в адрес России», — подчеркнул председатель комитета СФ.

Сенатор отметил, что у Москвы и Пекина дружественные отношения, которые заставляют американцев вбрасывать информационные фейки, чтобы «поссорить» страны. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Китай должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку его ракеты угрожают Москве. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.