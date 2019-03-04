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США впервые развернули ПРО THAAD в Израиле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Военные США впервые развернули свою систему противовоздушной и противоракетной обороны THAAD в Израиле, сообщает Европейское командование США.
По словам пресс-секретаря командования, размещение этой системы ПРО в Израиле должно проверить способности американских военных быстро развернуть оружие по всему миру, пишет Reuters.
В ведомстве отказались сообщить, сколько времени понадобилось для перемещения системы ПРО THAAD с базы в Техасе в Израиль.
Американские военные заявили, что развертывание системы THAAD в Израиле было задумано как «демонстрация неизменной приверженности Соединенных Штатов региональной безопасности Израиля». В Европейском командовании США заявили, что учения показали гибкость американских вооруженных сил, которые могут «непредсказуемо реагировать на любую угрозу в любом месте и в любое время».
Развертывание произошло на фоне усиления напряженности в отношениях между Израилем и Ираном после израильской бомбардировки территории Сирии и комментариев МИД Ирана о возможности военного конфликта между двумя странами.
Отметим, что СМИ сообщали о стремлении США свергнуть режим в Иране по сценарию, схожему с иракскому, с привлечением помощи Израиля и Саудовской Аравии.
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Армия , Оружие , МИД , Reuters , Израиль , США
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