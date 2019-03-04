США впервые развернули ПРО THAAD в Израиле

Военные США впервые развернули свою систему противовоздушной и противоракетной обороны THAAD в Израиле , сообщает Европейское командование США.

По словам пресс-секретаря командования, размещение этой системы ПРО в Израиле должно проверить способности американских военных быстро развернуть оружие по всему миру, пишет Reuters

В ведомстве отказались сообщить, сколько времени понадобилось для перемещения системы ПРО THAAD с базы в Техасе в Израиль.

Американские военные заявили, что развертывание системы THAAD в Израиле было задумано как «демонстрация неизменной приверженности Соединенных Штатов региональной безопасности Израиля». В Европейском командовании США заявили, что учения показали гибкость американских вооруженных сил, которые могут «непредсказуемо реагировать на любую угрозу в любом месте и в любое время».

Развертывание произошло на фоне усиления напряженности в отношениях между Израилем и Ираном после израильской бомбардировки территории Сирии и комментариев МИД Ирана о возможности военного конфликта между двумя странами.

Отметим, что СМИ сообщали о стремлении США свергнуть режим в Иране по сценарию, схожему с иракскому, с привлечением помощи Израиля и Саудовской Аравии.