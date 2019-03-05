Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90

«Эта машина состоит на вооружении вероятных противников и китайцы в связи с этим отрабатывают методы борьбы с ней», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин . Так он объяснил тренировки китайских военных, которые в качестве мишени на полигоне использовали макет российского танка Т-90.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин не увидел ничего необычного в том, что на военных учениях в Китае в качестве мишени использовался макет российского танка Т-90.

В соцсетях и прессе активно обсуждают появившийся на днях в твиттере Defense Blog снимок с полигона, на котором видно, что китайские военные использовали макет танка Т-90 в ходе учений. Эксперты полагают, что макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей, передает РИА Новости

«Т-90 — это основной танк, который массово закупается Индией. Также Т-90 состоит на вооружении Вьетнама. Эти страны являются для китайских сухопутных войск вероятными противниками. Да, эта машина состоит на вооружении вероятных противников и китайцы в связи с этим отрабатывают методы борьбы с ней», — сказал Кашин.

Эксперт уверен, что использование Т-90 в качестве мишени не является сигналом той же Индии или Вьетнаму.

«В российских воинских частях висят наглядные пособия со штатными структурами и техникой стран НАТО. У китайцев это будут, помимо вооруженных сил США и их союзников, силы Индии и Вьетнама. Китайцы будут обучать свой военный персонал сильным и слабым сторонам и методам борьбы с тем же самым Т-90. Это совершенно нормально. Мы же вооружаем их оппонентов, вот китайцы и борются с этим оружием», — подытожил Василий Кашин.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq— Defence blog (@Defence_blog) ١ مارس ٢٠١٩

Напомним, что между Индией и Китаем имеются территориальные разногласия, которые приводили к пограничным вооруженным конфликтам в 1962 и 1967 годах. Две державы оспаривают почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также территории на севере Кашмира и отдельные участки границы. На фактической линии контроля между армиями двух стран периодически происходят стычки.

Эксперты рассматривают разворачивающееся противостояние Индии и Пакистана как часть противостояния Индии и Китая (традиционно поддерживающего Пакистан).