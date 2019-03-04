Американские СМИ раскрыли «секрет» «Посейдона»

Американский журнал The National Interest утверждает, что российский глубоководный беспилотник «Посейдон» разрабатывался с 1989 года; к этому выводу авторы материала пришли, якобы изучив госзаказы по проекту.

Автор публикации Чарли Гао пытался проследить госзаказы по архивам по индексу ГРАУ 2M39, якобы присвоенному комплексу, сообщает « Российская газета ».

«Большим откровением стало то, что реактор для «Статус-6» разрабатывался в 1992 году в ельцинской России», — пишет он в National Interest.

По его словам, тогда проект был обозначен как «Скиф», а его гидродинамические испытания якобы начались в начале 2000-х. Первые полноценные испытания, по его данным, прошли 2008 году при участии опытовой дизель-электрической подводной лодки Б-90 «Саров». Фотографии с испытаний просочились в Сеть в начале 2010-х, но тогда было неясно, что именно испытывали моряки.

Также автор упоминает строящуюся атомную подводную лодку К-329 «Белгород». По его словам, эта субмарина может стать носителем «Посейдонов», как и АПЛ пятого поколения «Хабаровск». Он приходит к выводу, что вся инфраструктура для «Посейдона» скоро будет введена в эксплуатацию.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что «Посейдон» скоро поступит в войска — весной будет спущена на воду первая атомная подлодка, которая станет носителем этого беспилотного комплекса.

После выступления президента министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробнее об успешных полигонных испытаниях «Посейдона».

Впервые о подводном беспилотнике Путин рассказал в марте 2018 года. Он отметил, что «Посейдон» может двигаться на большой глубине на скорости, кратно превышающей скорость современных подлодок.