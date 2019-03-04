ВСУ выпустили почти 500 мин по территории ДНР, заявили в республике

Украинские силовики выпустили почти 500 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, завил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что с 18 по 24 февраля украинские силовики выпустили по территории республики 348 мин калибром и пять артиллерийских снарядов.