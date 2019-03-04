Украинские силовики выпустили почти 500 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, завил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что с 18 по 24 февраля украинские силовики выпустили по территории республики 348 мин калибром и пять артиллерийских снарядов.
"C 25 февраля по 3 марта вооруженные формирования Украины выпустили по территории республики 247 мин калибром 120 миллиметров и 226 мин калибром 82 миллиметра, погиб один мирный житель, один получил ранение. Повреждения получили 39 жилых домов и шесть объектов инфраструктуры", — сказал представитель ведомства.