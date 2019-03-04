Южная Корея и США начали военные учения

Южная Корея и США начали в понедельник совместные военно-штабные учения под кодовым названием "Тонмэн" ("Союз") вместо проводившихся ранее маневров серии "Kye Resolve", а также "Токсури" ("Foal Eagle"), согласно информации южнокорейского министерства обороны

По его данным, 2 марта состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Корея Чон Гён Ду и исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, которые договорились о прекращении учений "Kye Resolve" и "Foal Eagle".

Вместе с тем, министерство обороны Южной Кореи отказалось ответить прямо на вопрос РИА Новости , стало ли начало учений "Тонмэн" просто сменой вывески.

Утверждается, что новые учения будут меньшими не только по срокам, но и масштабам, однако цифр об их участниках не приводится.

На брифинге в Сеуле представитель министерства обороны Цой Хён Су заявила, что Южная Корея не видит "никаких проблем с проведением новых командно-штабных учений" в плане ситуации на Корейском полуострове. "Наши вооруженные силы будут поддерживать надежную боеготовность", — подчеркнула она.

США и Южная Корея надеются, что сокращение масштабов учений будет содействовать процессу денуклеаризации КНДР.

Пхеньян обычно решительно выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР.

Как правило, учения Key Resolve проводились в марте как часть военных маневров "Foal Eagle", но уже в 2018 году были отсрочены на время зимней Олимпиады в Пхенчхане, а затем проведены в так называемом "сдержанном режиме" в течение двух недель.

Маневры "Токсури" ("Foal Eagle") проводились в Южной Корее с 1961 года.

США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку корейский конфликт 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии.