В США займутся разработкой боевых туннелей

Агентство перспективных разработок министерства обороны США планирует изучить вопрос создания туннелей на поле боя для безопасного снабжения передовых подразделений, осуществления спасательных миссий и скрытного накопления припасов.

«Однако действуя в духе «не можешь победить — возглавь», американские военные хотят прокладывать собственные туннели на поле боя», — отмечает журнал.

Цель «Проекта подкопщик» — «продемонстрировать возможность быстрого создания сетей тактических туннелей, которые позволят надежно и быстро снабжать войска». В настоящее время, отмечает издание, Вашингтону недостает знаний в плане рытья туннелей на поле боя.

«Ни одна военно-учетная специальность минобороны не специализируется на прокладывании наступательных тактических туннелей. … В рамках «Подкопщика» планируется прокладка наступательных ходов сообщения, установка сенсоров, а также создание концепции операций, обходящих нынешние ограничения. Сеть тактических туннелей может обеспечить надежную логистику, сделав возможным такие концепции операций как заблаговременное накапливание припасов в конкретном месте накануне операции или обеспечение снабжения войск, которые двигаются через отдельно взятую область. Способность быстро прокладывать туннели может оказаться полезной в рамках особых операций, в частности в области скоростной доставки припасов, спасательных миссии или иных неотложных нужд», — заявили в DARPA

В рамках «Проекта Подкопщик», который обойдется в 11 млн долларов, DARPA оценит эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения различных технических показателей.