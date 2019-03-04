Россия модернизирует для Индии атомную подводную лодку

Индия и Россия могут заключить 7 марта соглашение о передаче индийской стороне в лизинг уже третьей атомной подводной лодки. Сообщение об этом появилось в индийских СМИ.

Речь идет о многоцелевой ядерной субмарине проекта 971. Ее планируется значительно модернизировать. И впервые предполагается на лодку такого класса установить индийское оборудование, в частности — систему связи. Индийская сторона рассчитывает, что подготовка АПЛ будет завершена к 2025 году.

Если контракт будет реализован, то российская субмарина в индийском облачении получит название Chakra III. Она придет на смену подлодке Chakra II, которую наша страна передала Индии в лизинг в 2012 году сроком на десять лет. Стоимость нового контракта оценивается почти в 3 млрд долларов.

Напомним, что впервые в истории мировых военно-технических отношений еще в 1988 году СССР передал Индии в лизинг на три года многоцелевую атомную подводную лодку проекта 670 типа "Скат" — атомарину второго поколения. Интересно, что "Скаты" проектировались и строились на волге, в городе Горьком. А потом уже скрытно доставлялись к океанским местам базирования. Индийским морякам лодка очень полюбилась. Ей дали имя Chakra.

В 2012 году Индии была передана в лизинг многоцелевая атомная подлодка третьего поколения проекта 971 (Akula-class по классификации НАТО ). Срок лизинга был обозначен уже в 10 лет. В индийских ВМС лодка получила имя Chakra II и прекрасно вписалась в состав флота этой страны.

Субмарина проекта 971, она же — Chakra II, достаточно малошумна и очень хорошо вооружена. Торпедно-ракетный комплекс состоит из четырех торпедных аппаратов калибра 533 миллиметров и четырех аппаратов калибра 650 миллиметров. Суммарный боекомплект ракет и торпед — 40 единиц.

Суммарный боекомплект ракет и торпед субмарины Chakra II — 40 единиц, глубина погружения — 600 метров

Длина субмарины — чуть более 110 метров, полное водоизмещение 12 770 тонн. Максимальная глубина погружения — 600 метров. Полная скорость подводного хода — 33,0 узла. Автономность — 100 суток.

Стоит напомнить, Индия активно создает свой собственный атомный подводный флот. В строю уже находится многоцелевая атомная субмарина типа "Арихант" (в переводе с санскрита — "Истребитель врагов"). За образец для подражания при проектировании "Ариханта" взяли нашу субмарину проект 670 типа "Скат", естественно, значительно улучшив оригинал.