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Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Военнослужащие Пакистана и Индии в понедельник утром обстреляли позиции друг друга в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил журналистам официальный представитель индийского минобороны подполковник Девендер Ананд.
"Сегодня около 3 часов утра (00.30 мск) пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур (штат Джамму и Кашмир — ред.). Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06.30 (04.00 мск)", — сообщил Ананд.
О возможных жертвах и пострадавших с индийской стороны не сообщается. По информации армии, из-за высокой опасности обстрелов все образовательные учреждения в 5 километрах от линии контроля, фактической границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире, в понедельник остаются закрытыми.
В последнее время обстановка в Кашмире, регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, существенно обострилась. Причиной этого стала атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Джамму , Индия , Пакистан
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