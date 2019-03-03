США планируют создать лазерное оружие

Пентагон намерен разработать высокоэнергетическое лазерное оружие на шасси бронетранспортера Stryker. Запрос на информацию о компаниях, которые могут создать соответствующие модули, размещен на сайте госзакупок США, сообщает RT.

Заказ был сделан управлением космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании Вооруженных сил страны. Пентагон планирует изучить возможности повышения эффективности применения установки HEL (High Energy Laser), в частности ведомство интересует управление лазерным лучом и способы охлаждения такого оружия.

В заявке уточняется, что в экспериментальном варианте HEL используется генератор мощностью 50 киловатт, а сама установка размещена на тяжелом грузовике "с расширенной мобильностью", пишет RT.

Пентагон планирует получить более компактное оружие этого вида, чтобы оснастить им средние тактические бронемашины Stryker. Кроме того, американские военные хотят, чтобы на развертывание лазерной установки уходило не более пяти минут, а временной промежуток между выстрелами составлял 0,02 секунды.

По словам кандидата военных наук Сергея Суворова, в ближайшем будущем лазер вряд ли станет эффективным тактическим летальным оружием, так как не решено еще множество сопутствующих технических вопросов.

"Современные лазеры могут без особого труда сбивать тактические беспилотники. Но, на мой взгляд, для этой задачи их использование избыточно и не имеет большого смысла", — считает эксперт.

По его мнению, существуют более доступные способы уничтожения беспилотников. Одним из таких вооружений является российский автоматизированный пулеметный модуль "Арбалет-ДМ", способный поражать легкие воздушные цели на расстоянии около 2,5 километра. "Арбалетом-ДМ" хотят оснастить бронемашины "Тайфун", "Волк", "Тигр" и многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ.

"Не представляю, зачем американцам понадобилось такое сложное в боевом применении и эксплуатации вооружение. Для уничтожения небольших дронов вполне подойдет некий аналог нашего "Арбалета", а не оружие, действующее на иных физических принципах", — отметил собеседник телеканала.

По словам Суворова, современным компактным лазерам еще долго будет не хватать мощности для поражения бронетехники.

Он также заметил, что бронетранспортер Stryker сложно назвать наиболее подходящей платформой для размещения тяжелого высокоэнергетического лазерного оружия — в этом случае машина станет "совсем неповоротлиой". Как заявил Суворов, Stryker способен "потянуть" не более двух — трех тонн полезной нагрузки.