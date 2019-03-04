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Российская делегация ЦВО посетила Узбекистан 

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Фото: tvzvezda.ru
Ранее в Челябинской области прошли совместные учения танковых подразделений, артиллерии и авиации, которые подвели итог войсковой стажировки группы офицеров тактического звена из Узбекистана.
Российская военная делегация посетила Академию вооруженных сил Узбекистана, где командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин выступил перед слушателями с лекцией на тему «Боевой опыт Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике».
В рамках рабочего визита Лапин также встретился с первым заместителем министра обороны, начальником генерального штаба вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности в Центральной Азии. Эргашев в свою очередь поблагодарил Лапина за помощь в подготовке узбекистанских офицеров.
Лапин подчеркнул, что Узбекистан является стратегическим партнером России и гарантом безопасности в Центрально-азиатском регионе. А Эргашев отметил, что регулярно проводимые встречи на уровне глав государств и оборонных ведомств придают дополнительный импульс укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений, в том числе взаимоотношений в области обороны и обеспечения безопасности в регионе.
Также стороны обсудили вопросы практического участия офицеров оперативного состава в совместных командно-штабных тренировках под руководством командующего войсками округа в марте и июле 2019 года.
Ранее в Челябинской области прошли совместные учения танковых подразделений, артиллерии и авиации, которые подвели итог войсковой стажировки группы офицеров тактического звена из Узбекистана.
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Армия , Александр Лапин , Генштаб , Сирия , Узбекистан , Челябинская Область
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