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На Украине испытали новый бронеавтомобиль «Барс-8» 

RT на русском 1 час назад
Фото: @KabminUA Facebook
На Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля «Барс-8», сообщает «Правительственный портал» в Facebook.
«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Барс-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Планируется, что новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов.
Также его собираются использовать для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.
В конце февраля в стране прошли испытания бронеавтомобиля «Казак-2».
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