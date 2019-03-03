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В британских подлодках расширят люки для толстых моряков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: J Massey/ Wikimedia.org
Эпидемия ожирения докатилась до вооруженных сил Великобритании. На лето 2018 году в Сухопутных войсках королевства насчитывалось 8662 военнослужащих с избыточным весом, 4666 толстяков служат в Королевском флоте и 4247 — в ВВС. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений.
На слушаниях в британском парламенте лорд Маккол предложил увеличить размер пилотских кресел в самолетах, чтобы страдающие ожирением военные смогли продолжить службу в ВВС. Его коллега по партии Тори предложил с той же целью расширить люки в подводных лодках, пишет "Военно-промышленный курьер".
Ранее министр здравоохранения Великобритании баронесса Блэквуд признала, что страну охватила эпидемия ожирения и медики пока не создали механизм помощи этим людям.
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Армия , Парламент Великобритании , Консервативная партия , Великобритания
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