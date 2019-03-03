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США и Южная Корея договорились прекратить регулярные военные учения 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Фото: U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
США и Южная Корея договорились прекратить две серии регулярных военных учений, сообщил Пентагон по итогам телефонного разговора и.о. министра обороны США Патрика Шанахана и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду.
"В результате тесной координации обе стороны решили прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle", — говорится в сообщении Пентагона.
Решение принято на фоне саммита США-КНДР, который прошел на этой неделе в Ханое.
Пентагон пояснил, что Шанахан и Чон Гён Ду обсудили саммит и "дальнейшую координацию мер по достижению полной денуклеаризации и долговременного мира на Корейском полуострове, а также поддержание боеготовности вооруженных сил". При этом южнокорейский министр выразил сожаление, что на саммите не было достигнуто полномасштабное соглашение.
Несмотря на отмену широкомасштабных учений, Пентагон и южнокорейское министерство обороны заверили, что поддерживают боеготовность своих сил и их способность реагировать на любые вызовы. Обе страны также намерены сокращать напряженность, заверяет американское военное ведомство.
В свою очередь агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на заявление главы минобороны Южной Кореи, что "министры дали ясно понять, что решение союзников относительно корректировки и учений отражает ожидания обеих стран относительно поддержки дипломатических усилий по снижению уровня напряженности и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Широкомасштабные военные учения США и Южной Кореи были одним из основных факторов возможной эскалации противостояния на Корейском полуострове и давно вызывали негативную реакцию Пхеньяна, а также России и КНР, которые подчеркивали, что учения не способствуют миру в регионе.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Пентагон , Южная Корея , США , Ханой
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