Агенство сообщило о гибели мирных жителей при авиаударе международной коалиции США.
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
В результате атаки погибли мирные жители. Большинство их них — женщины и дети, уточняет агентство SANA. Точное число жертв не сообщается.
Подробности авиаудара не приводятся.
Это уже вторая подобная атака за несколько дней в Дейр-эз-Зор. Второго марта международная коалиция атаковала пункт Эль-Багуз, также используя боеприпасы с запрещенным белым фосфором.