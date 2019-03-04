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SANA: коалиция США применила белый фосфор при ударе по Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 7 23 минуты назад
Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress
Агенство сообщило о гибели мирных жителей при авиаударе международной коалиции США.
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
В результате атаки погибли мирные жители. Большинство их них — женщины и дети, уточняет агентство SANA. Точное число жертв не сообщается.
Подробности авиаудара не приводятся.
Это уже вторая подобная атака за несколько дней в Дейр-эз-Зор. Второго марта международная коалиция атаковала пункт Эль-Багуз, также используя боеприпасы с запрещенным белым фосфором.
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Армия , Ближний Восток , ИА SANA , Дейр-Эз-Зор , Сирия , США
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