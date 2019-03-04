SANA: коалиция США применила белый фосфор при ударе по Сирии

Агенство сообщило о гибели мирных жителей при авиаударе международной коалиции США

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

В результате атаки погибли мирные жители. Большинство их них — женщины и дети, уточняет агентство SANA . Точное число жертв не сообщается.

Подробности авиаудара не приводятся.

Это уже вторая подобная атака за несколько дней в Дейр-эз-Зор. Второго марта международная коалиция атаковала пункт Эль-Багуз, также используя боеприпасы с запрещенным белым фосфором.