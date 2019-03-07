Раскрыт подарок главы российского Генштаба американскому генералу

Как следует из отчета Госдепартамента о подарках, которые получили американские власти, набор медальонов и картина оценены в 400 долларов. Их Герасимов вручил Данфорду во время их первой встречи в Баку в феврале 2017 года. Как отмечается в документе, отказ председателя объединенного комитета начальников штабов США принять дар мог «поставить в неловкое положение дарителя и правительство Соединенных Штатов».

Контакты двух генералов остаются едва ли не единственным каналом связи между военными двух стран, отмечает агентство. После включения Крыма в состав России в 2014 году американским военным было запрещено сотрудничать с российскими коллегами.