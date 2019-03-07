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Раскрыт подарок главы российского Генштаба американскому генералу 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов подарил своему американскому коллеге генералу Джозефу Данфорду набор из 16 медальонов и картину с изображением Храма Василия Блаженного и Кремля. Этот презент стал единственным подарком, подаренным за 2017 год российскими официальными лицами коллегам из США, сообщает РИА Новости.
Как следует из отчета Госдепартамента о подарках, которые получили американские власти, набор медальонов и картина оценены в 400 долларов. Их Герасимов вручил Данфорду во время их первой встречи в Баку в феврале 2017 года. Как отмечается в документе, отказ председателя объединенного комитета начальников штабов США принять дар мог «поставить в неловкое положение дарителя и правительство Соединенных Штатов».
Контакты двух генералов остаются едва ли не единственным каналом связи между военными двух стран, отмечает агентство. После включения Крыма в состав России в 2014 году американским военным было запрещено сотрудничать с российскими коллегами.
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Армия , Видео , Джозеф Данфорд , Валерий Герасимов , Генштаб , Госдеп США , РИА Новости , США
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