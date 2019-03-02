Начальник Генштаба: соперники России готовятся к войнам с использованием оружия из космоса

Геополитические соперники России готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса, с активным ведением информационного противоборства. Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.

"Между тем геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства", — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "в этих условиях Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием "классических" и "асимметричных" способов действий.

"Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", — отметил начальник Генштаба.