Источник: Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

В 2014 году состоялись первые пуски ракет легкого класса "Ангара-1.2ПП" и тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк . Кроме того, планируется строительство стартового комплекса ракеты "Ангара" на космодроме Восточный.

"Контракт Центра Хруничева с министерством обороны РФ включает пуски ракет-носителей "Ангара-А5" как с космодрома Плесецк, так и с космодрома Восточный", — сказал собеседник агентства.

В то же время в размещенной в интернете презентации Центра Хруничева (производитель "Ангары") сообщается, что предприятие имеет контракт с Минобороны РФ на изготовление ракет "Ангара-А5" для пусков с космодрома Плесецк в 2019-2022 годах и с космодрома Восточный — в период до 2025 года.

"С космодрома Восточный "Ангара" может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка. Может быть, военным потребовалось чуть больше вывести", — прокомментировал эту информацию РИА Новости генеральный директор частной компании "КосмоКурс", который ранее разрабатывал ракету "Ангара" в Центре Хруничева, Павел Пушкин.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" (модификация "А5М" — модернизированная), и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

Основой для создания вариантов "Ангары" служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ), представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, и двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

Второй пуск ракеты "Ангара-А5" с Плесецка планируется в декабре 2019 года, третий — в 2020 году, а пуск "Ангары-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 намечается в 2020 году. Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного планируется в 2023 году.