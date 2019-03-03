СМИ сообщили о новых военных учениях США и Южной Кореи

Ежегодные совместные командно-штабные учения США Южной Кореи пройдут с 4 по 12 марта и будут носить новое название — "Тонмэн" вместо привычного Key Resolve, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах.

Ранее учения Key Resolve носили название Team Spirit. В воскресенье Пентагон сообщил, что США и Южная Корея договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.

"Командно-штабные учения, которые проводились под названием Key Resolve, переименованы в "Тонмэн". Период учений — семь дней за исключением выходных", — говорится в сообщении Ренхап.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на два американских источника распространила информацию о том, что американские военные намерены сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможных будущих военных учениях США с Южной Кореей напомнил, что отказался от этого и пожаловался на их дороговизну.

Южная Корея неоднократно предпринимала попытки договориться с США о взаимоприемлемом разделении расходов. Вашингтон требовал от Сеула взять на себя расходы по переброске с американских баз стратегических вооружений на совместные военные учения на полуострове. Однако 12 июня 2018 года на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что прекратит дорогостоящие учения, если переговоры с Северной Кореей будут идти должным образом. После этого Южная Корея выразила надежду, что доля расходов южнокорейской стороны на военные нужды будет сокращена, однако американская сторона не пошла на подобные уступки.