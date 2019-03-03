Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о новых военных учениях США и Южной Кореи 

РИА Новости + ещё 3 49 минут назад
Фото: © AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ежегодные совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи пройдут с 4 по 12 марта и будут носить новое название — "Тонмэн" вместо привычного Key Resolve, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах.
Ранее учения Key Resolve носили название Team Spirit. В воскресенье Пентагон сообщил, что США и Южная Корея договорились прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle.
"Командно-штабные учения, которые проводились под названием Key Resolve, переименованы в "Тонмэн". Период учений — семь дней за исключением выходных", — говорится в сообщении Ренхап.
Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на два американских источника распространила информацию о том, что американские военные намерены сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможных будущих военных учениях США с Южной Кореей напомнил, что отказался от этого и пожаловался на их дороговизну.
Южная Корея неоднократно предпринимала попытки договориться с США о взаимоприемлемом разделении расходов. Вашингтон требовал от Сеула взять на себя расходы по переброске с американских баз стратегических вооружений на совместные военные учения на полуострове. Однако 12 июня 2018 года на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что прекратит дорогостоящие учения, если переговоры с Северной Кореей будут идти должным образом. После этого Южная Корея выразила надежду, что доля расходов южнокорейской стороны на военные нужды будет сокращена, однако американская сторона не пошла на подобные уступки.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Комментарии
Армия , Азия , Войска , США , Дональд Трамп , Пентагон , Wall Street Journal , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Видео
Нокаут российской продавщицы восхитил бойца UFC
Происшествия Бокс
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение