Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур. Об этом сообщает Hindustan Times.

По его словам, F-16 упал на части территории Джамму и Кашмира, контролирующейся Пакистаном

В качестве доказательства применения в бою F-16, что Исламабад отрицает, индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены эти истребители. В Нью-Дели утверждают, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21, а вторая промахнулась и упала на подконтрольной Индии территории в Джамму и Кашмире, передает NDTV. Капур также заявил, что пакистанский F-16 был обнаружен и идентифицирован при помощи радиолокации.

За эскалацией конфликта пристально наблюдают власти США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента . Особое внимание Вашингтона может быть обусловлено тем, что Пакистан не вправе применять F-16, истребители американского производства, против другого государства. Таковы условия сделки по поставке Исламабаду этих самолетов, пояснил аналитик Рахул Беди (Rahul Bedi) из Janes Information Services.

В пресс-службе пакистанской армии эти сообщения пока не прокомментировали.

Подробности воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром 28 февраля опубликовал индийский телеканал NDTV. По его информации, индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16. Сообщалось, что один из F-16 был уничтожен ракетой, выпущенной МиГ-21, который в тот же момент был атакован и сбит. Нью-Дели официально признал потерю одного такого самолета, в Исламабаде опровергают утверждения о гибели своего F-16, заявляя, что в день боя эти истребители не поднимались в воздух.

Воздушный бой и последовавшая за ним эскалация конфликта произошли после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек.