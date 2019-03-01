Под защитой «Прометея»: что известно о поставках в российские войска комплексов С-500

В 2019 году военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Жукова выпустит первую группу офицеров, которые прошли программу обучения для работы на комплексе С-500. Об этом заявил командующий учебным заведением генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Он отметил, что новейший ЗРК в скором времени поступит в войска. Ранее в Минобороны указывали, что оснащение армии перспективной системой большой дальности начнётся в 2020 году. По мнению экспертов, этот зенитно-ракетный комплекс не имеет аналогов в мире и будет крайне популярен на рынке оборонной продукции. Специалисты отмечают, что С-500 гарантирует защиту от любых типов воздушно-космических наступательных вооружений.

В ближайшее время в армию Российской Федерации должны поступить новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». Об этом заявил начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в интервью газете Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

«В 2019 году пройдёт первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время», — сказал Ляпоров.

Ленинградской области. По его словам, обучение по программам работы с комплексами «Прометей» в настоящее время проходит в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине

Ранее в министерстве обороны сообщали, что поставки ЗРК С-500 в российские войска, в том числе для нужд Военно-морского флота, начнутся с 2020 года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что С-500, способна работать по целям «на сверхбольших высотах, включая ближний космос». В начале февраля глава государства на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу указывал, что Москве известно о планах некоторых стран разместить оружие в безвоздушном пространстве.

«Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза», — отмечал Путин.

При этом его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Москве наладить «совместное производство С-500».

Между тем пока в Анкаре ожидают поставки зенитно-ракетных систем С-400, которые были приобретены на «очень выгодных условиях». Ожидается, что первые комплексы Турция получит в июле.

Вместе с тем разработку концерна «Алмаз-Антей» в 2018 году получил Китай. Кроме того, российская сторона заключила контракт на поставку десяти дивизионов систем «Триумф» Индии. Вдобавок, согласно данным американских СМИ, интерес к российским ЗРК С-400 проявляют ещё по меньшей мере 13 государств, среди которых Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

«Российские системы ПВО имеют спрос»

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин заметил, что отечественные С-400 до сих пор не имеют конкурентных аналогов в мире, но новейшие комплексы ещё более эффективны.

«Эта система защитит воздушное пространство от нулевой высоты практически до космических высот, поэтому аналогов даже не предвидится. Такая разработка является безусловным приоритетом, поскольку она способны останавливать интервенцию класса оказания давления, так как это было в Ираке, Сирии, других государствах», — заметил собеседник RT.

По его словам, в скором времени Соединённые Штаты будут демонстрировать недовольство относительно комплексов «Прометей» так же, как это происходит в настоящее время с ЗРК С-400.

«С-400 и С-500, которые придут им на смену, могут встать на страже тех государств, куда США вознамерятся доставить демократию на крыльях своих самолётов. Мы уже видели, как оказывается давление на суверенные государства, которые хотят приобрести С-400, а также Турцию, Китай и Индию. Интересы суверенитетов независимых государств создадут условия для хорошего бизнеса нашего ОПК, потому что соотношение цены и качества у нас всегда было лучшим», — подчеркнул Жилин.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор исторических наук Алексей Подберёзкин указал, что С-500 будет универсальным ЗРК, который способен перехватывать любые цели.