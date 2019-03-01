Два российских фрегата «зажали» эсминец США

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Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами 

Lenta.ru 37 минут назад
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы. Об этом сообщает в пятницу, 1 марта, «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По его информации, «Дональд Кук» вышел из пролива в Эгейское море 1 марта примерно в 8:00 по московскому времени. Через 10 минут за ним проследовал российский сторожевой корабль «Адмирал Эссен».
«Примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам», — добавил он.
«Дональд Кук», вооруженный крылатыми ракетами, направился в Черное море на патрулирование 19 февраля. Эсминец, в частности, заходил в Одесский торговый порт. Сообщалось, что за его действиями наблюдали малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и корабль-разведчик «Иван Хурс».
Это был уже второй заход «Дональда Кука» в Черное море в 2019 году. В январе он в том числе заходил в грузинский порт Батуми. Тогда за его действиями наблюдал сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».
В соответствии с международной конвенции Монтрё время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 сутки.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , США , Дональд Кук , Интерфакс
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