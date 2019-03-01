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Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул Черное море 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook в пятницу покинул Черное море. Об этом сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
"Эсминец США класса Arleigh Burke Donald Cook (DDG 75) начал объявленный ранее переход в южном направлении через международный пролив Босфор. Находится на пути к Средиземному морю 1 марта после проведения морских операций по обеспечению безопасности в Черном море", — сказано в заявлении.
Американский эсминец находился в Черном море с 19 февраля. Он совершал заход в порт Батуми, где участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. Также корабль принимал участие в маневрах с фрегатом TCG Fatih ВМС Турции. С 25 по 27 февраля эсминец находился в Одессе, где 26 февраля на его борту прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера.
Все это время непрерывное слежение за ним вели силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
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Комментарии
Армия , Войска , Петр Порошенко , Курт Волкер , Госдеп США , МВД , США
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