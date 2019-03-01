«Под предлогом защиты мира»: как в Тихом океане состоялось самое мощное ядерное испытание США

65 лет назад на атолле Бикини США провели самое мощное ядерное испытание в своей истории. Энерговыделение при взрыве термоядерного устройства многократно превзошло расчёты учёных и достигло 15 мегатонн. В результате окружающей среде был нанесён колоссальный ущерб. У жителей близлежащих островов, а также у оказавшихся вблизи места испытания моряков впоследствии отмечались проявления лучевой болезни, развились тяжёлые недуги. Радист японского судна, которое оказалось ближе всех к эпицентру взрыва, скончался через несколько месяцев после облучения. Однако, несмотря на очевидную связь взрыва и мощнейшего радиоактивного заражения территории, Вашингтон пытался опровергать свою причастность к трагедии.

Ядерные испытания на атолле Бикини (Маршалловы острова) начались в 1946 году в рамках операции «Перекрёстки». Перед этим на остров прибыли американские военные, переписавшие местное население и его имущество. Затем с островитянами встретился адмирал ВМС США и произнёс перед ними торжественную речь.

«Оказывается, это в «интересах человечества» проводилось испытание самого страшного в истории оружия. «В интересах человечества и всеобщего мира» жителей Бикини изгнали с их родного атолла», — написал в своей книге «По незнакомой Микронезии» историк Милослав Стингл.

Местных жителей вывезли с атолла на соседние острова. В ходе проводившихся испытаний к островам подвели 92 списанных корабля, загруженных бронетехникой. В трюм одного из судов поместили животных. В результате эксперимента пятьдесят кораблей были уничтожены взрывом, причём от некоторых из них не осталось даже заметных глазу обломков.

В 1948 году американцы перенесли свои ядерные испытания на другой атолл — Эниветок.

«Касл Браво»

В начале 1950-х в СССР и США разрабатывали водородное оружие. Американцы в 1952 году создали первое термоядерное взрывное устройство, однако из-за своих габаритов оно не могло быть применено в качестве боеприпаса. 12 августа 1953 года первая в мире водородная бомба была испытана в СССР. А в 1954-м американские военные начали серию испытаний термоядерных боеприпасов под кодовым названием «Касл».

Первый взрыв, получивший название «Касл Браво», был произведён 1 марта 1954 года на атолле Бикини. Вес взрывного устройства составлял 10,5 т. В нём впервые в американской практике в качестве горючего было применено твёрдое вещество — дейтерид лития. Организаторы испытаний рассчитывали, что мощность взрыва достигнет 6 мегатонн. Однако инженеры, создавшие устройство, не учли ряд факторов, и на практике его мощность достигла колоссальной цифры — 15 мегатонн. Наблюдатели, находившиеся в бункере в 32 км от места взрыва, заявили, что ощутили нечто похожее на сильное землетрясение. Грибовидное облако за 6 минут достигло высоты 40 км. Его максимальный диаметр составил около 100 км. Эти термоядерные испытания стали самыми мощными в истории США.

«Взрыв был невероятной силы. И его последствия оказались совершенно непредсказуемыми», — рассказал в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По словам эксперта, помимо увеличения мощности, организаторы испытаний не учли ещё и розу ветров в регионе. Как следствие, из-за выброса радиоактивных веществ в атмосферу пострадали люди.

«Американские военные думали, что после Хиросимы и Нагасаки их уже ничем не удивить, но они ошибались. Испытания превзошли все их ожидания. Остров был буквально стёрт с лица земли. Власти США решили, что создавать ещё более мощные заряды просто не имеет смысла», — рассказал в беседе с RT академик Академии военных наук Андрей Кошкин.

Территория размером 550 км на 100 км подверглась сильнейшему радиоактивному заражению. Даже в десятках километров от места взрыва уровень радиации был выше, чем в непосредственной близости от эпицентра некоторых ядерных испытаний в Неваде.

Американские военные знали, что ветер дует в сторону обитаемых островов, но испытания отменять не стали. В итоге сильно пострадали жители атоллов Ронгелапа и Аилингинаэ: их вывезли оттуда лишь после взрыва. Затем они прошли медобследование, и американские врачи объявили, что не видят никаких нарушений в работе их органов.

Однако через некоторое время у этих людей был выявлен целый ряд серьёзных заболеваний, в том числе рак, пишет в своей книге «По незнакомой Микронезии» историк Милослав Стингл. Местные женщины не могли выносить ребёнка, а у детей стали наблюдаться отклонения в интеллектуальном и физическом развитии. В итоге пострадавшие от последствий ядерного взрыва послужили американским медикам объектами для изучения воздействия радиации на человеческий организм.

«На людей смотрели как на подопытных кроликов», — отметил Кошкин.

«Счастливый дракон»

В марте 1947 года в Японии было спущено на воду рыболовецкое судно «Котосиро-мару». Шесть лет спустя оно было переименовано в «Дайго Фукурю-мару» («Пятый счастливый дракон»). 22 января 1954-го судно вышло в свой последний рейс. Рыбаки планировали начать промысел в районе атолла Мидуэй, однако из-за проблем с оборудованием решили ловить тунца неподалёку от Маршалловых островов.

1 марта судно находилось, по разным источникам, в 128—161 км от эпицентра взрыва. Согласно воспоминаниям моряков, в тот день им показалось, что на небе взошло ещё одно солнце. Через некоторое время на борт судна выпали странные осадки: рыбаки говорили, что это было похоже на снег. Позже оказалось, что это радиоактивная пыль, образовавшаяся в результате разрушения атолла.

Моряки заподозрили, что произошедшее с ними как-то связано с американскими военными испытаниями, о которых они слышали по радио. Они почувствовали сильное недомогание, и «Счастливый дракон» взял курс на Японию, достигнув порта приписки 14 марта. Рыбаки сразу обратились в больницу, однако их рассказ медики поначалу не восприняли всерьёз. Тогда двое рыбаков решили отправиться в Токио, но и столичные врачи не уделили им достаточного внимания. Только через несколько дней стало очевидно, что морякам всё-таки необходима медицинская помощь.

Об инциденте случайно узнал студент технического училища Кейдзи Кобаяси, сообщивший о злоключениях экипажа «Счастливого дракона» в прессу. История стала достоянием широкой общественности за считаные дни. Свою помощь морякам предложили лучшие клиники страны. Однако, несмотря на все старания врачей, 23 сентября скончался 40-летний радист судна Айкити Кубояма. Остальные рыбаки вынуждены были пройти длительное и мучительное лечение.

«Тяжёлое испытание»

Вскоре японская сторона запросила помощи у США, однако американцы отказались раскрыть Токио подробный состав радиоактивных осадков, опасаясь, что таким образом можно будет получить информацию о сути испытаний. Правда, через некоторое время из Соединённых Штатов в Японию отправились медики — для изучения результатов воздействия радиации на моряков и оказания помощи японским врачам.

Глава Комиссии по атомной энергетике США Льюис Штраус несколько раз опровергал связь американских военных с трагедией, произошедшей со «Счастливым драконом». Он заявлял, что повреждения кожных покровов, наблюдавшиеся у моряков, вызваны не последствиями ядерного взрыва, а воздействием негашёной извести. А в администрацию президента Дуайта Эйзенхауэра он сообщил, что экипаж судна мог состоять из советских агентов, собиравших разведданные и пытавшихся дискредитировать США.

В ходе разбирательств со «Счастливым драконом» стало известно, что воздействию радиации подверглись около ста рыболовецких судов. Несмотря на то что Вашингтон отвергал связь между испытаниями и инцидентом с рыбаками, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ввело ограничения на импорт тунца.

«В целом ситуация не содействовала улучшению японско-американских отношений, став для них тяжёлым испытанием», — рассказал Батюк.

Семье погибшего Кубоямы американские власти заплатили $2,8 тыс. компенсации. Позже каждому из выживших Вашингтон выплатил по $5,5 тыс. Кроме того, Соединённые Штаты перевели средства правительству Японии в качестве компенсации за ущерб, нанесённый рыболовецкой отрасли страны.

«Реакция в японском обществе на эти события напоминает реакцию на Хиросиму и Нагасаки. Все понимают, кто виноват, но говорить об этом не принято. Получается двойственное отношение: американцы вроде бы и друзья, но при этом никто в истории не сделал ничего худшего японцам, чем они», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН , доцент Института иностранных языков МГПУ Виктор Кузьминков.

По мнению Владимира Батюка, осознание разрушительной силы термоядерного оружия после испытаний 1954 года и трагические последствия взрывов подтолкнули власти США к участию в переговорах о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.