Названы последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном

Специалисты Национального центра атмосферных исследований США и Ратгерского университета рассказали, чем грозит применение атомного оружия в конфликте между Индией и Пакистаном . Даже если будет запущена только часть имеющихся у стран ядерных ракет, это серьезно повлияет на глобальный климат, вызовет потери урожая и повсеместный голод. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам ученого Майкла Миллса (Michael Mills), взрыв ядерного заряда приводит не только к мощной ударной волне и радиоактивному загрязнению, но и к сильной жаре, вызывающей пожары в радиусе многих километров. Это способствует формированию огненных смерчей, втягивающих в себя окружающие предметы и представляющих опасность для населенных пунктов и промышленных центров. Кроме того, в атмосферу выбрасывается большое количество дыма и сажи, препятствующих солнечному излучению.

По подсчетам, если и Индия, и Пакистан взрывают по 50 ядерных зарядов (меньше половины арсенала каждой страны), то в стратосферный слой попадет пять миллионов тонн аэрозольных частиц. Они распространятся по всему земному шару. Это вызовет ядерную зиму, которая продлится десятилетия, а также уничтожит 20-50 процентов озонового слоя над населенными районами. Средние температуры опустятся ниже нормы на 1,5 градуса в течение пяти лет после взрывов.

В странах умеренного климата похолодание может быть еще более значительным. Зимой температуры опустятся на 2,5 градуса, а летом — на 1-4 градуса. Это сократит вегетационные периоды (периоды роста и развития растений) на 10-40 дней. Потеря тепла океанами пагубно скажется на морской жизни и рыболовстве. Такая ситуация продлится 25 лет как минимум.