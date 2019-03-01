Венесуэла обвинила США в формировании в Колумбии армии вторжения

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что Соединенные Штаты намеренно фабрикуют данные о числе дезертиров из вооруженных сил Боливарианской Республики, чтобы сформировать на колумбийской территории «армию освобождения».

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН потребовал от членов Совета Безопасности ООН осудить и запретить любое использование силы против Венесуэлы в любых проявлениях, передает ТАСС

«Мы требуем соблюдения принципов Устава ООН, в частности уважения независимости, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Прежде всего мы требуем от Совета Безопасности ООН соблюдения нашего права на мир», — подчеркнул венесуэльский дипломат.

По словам постпреда Венесуэлы, Соединенные Штаты намеренно «фабрикуют данные о числе дезертиров из вооруженных сил Венесуэлы для того, чтобы сформировать армию освобождения Венесуэлы на колумбийской территории».

«США уже сейчас пытаются оснастить группировки наемников для ведения вооруженной борьбы и провести колониальную операцию под предлогом гуманитарной помощи», — заявил Монкада.

Он также напомнил, что Великобритания направила корабль, который находится на расстоянии 80 км от побережья Венесуэлы, а Соединенные Штаты перебросили силы на колумбийскую территорию вблизи границ Боливарианской Республики.