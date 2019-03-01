Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла обвинила США в формировании в Колумбии армии вторжения 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что Соединенные Штаты намеренно фабрикуют данные о числе дезертиров из вооруженных сил Боливарианской Республики, чтобы сформировать на колумбийской территории «армию освобождения».
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН потребовал от членов Совета Безопасности ООН осудить и запретить любое использование силы против Венесуэлы в любых проявлениях, передает ТАСС.
«Мы требуем соблюдения принципов Устава ООН, в частности уважения независимости, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Прежде всего мы требуем от Совета Безопасности ООН соблюдения нашего права на мир», — подчеркнул венесуэльский дипломат.
По словам постпреда Венесуэлы, Соединенные Штаты намеренно «фабрикуют данные о числе дезертиров из вооруженных сил Венесуэлы для того, чтобы сформировать армию освобождения Венесуэлы на колумбийской территории».
«США уже сейчас пытаются оснастить группировки наемников для ведения вооруженной борьбы и провести колониальную операцию под предлогом гуманитарной помощи», — заявил Монкада.
Он также напомнил, что Великобритания направила корабль, который находится на расстоянии 80 км от побережья Венесуэлы, а Соединенные Штаты перебросили силы на колумбийскую территорию вблизи границ Боливарианской Республики.
«Если и есть угрозы миру в Венесуэле, то они приходят извне», — заявил постпред Венесуэлы при ООН, подчеркнув, что военная угроза Венесуэле реальна.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появились данные о массовом бегстве летчиков из ВКС России Минобороны Венесуэлы назвало реальное число дезертиров Генсек НАТО нашел «оправдание» расширению альянса на Восток
Комментарии7
Армия , Видео , В мире , Войска , Латинская Америка , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Колумбия , США
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Умер Андре Превин
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинули беспрецедентное обвинение
В мире Украина
Украина выставила Израилю ультиматум
Украина В мире
Крым стал окончательно «российским»
Политика Конфликты
На Нетаньяху нашли компромат
Ближний Восток В мире
Пугачева после скандала с юбилеем нашла выход
Шоу-бизнес
Порошенко готовится к побегу из Киева
Украина В мире
Су-57 хотят направить против F-35
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение