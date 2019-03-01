В Венесуэле дезертирам обещали по $20 тысяч за предательство

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил о более чем 100 дезертирах из Национальной гвардии, которым обещали по 20 тысяч долларов за предательство.

"Мы насчитали более 100 гвардейцев среди должностных лиц, на самом деле их очень мало, которые перешли границу в надежде на обещанные 20 тысяч долларов", — приводятся слова министра обороны на правительственном сайте Венесуэлы.

Падрино назвал обещания ложными и отметил, что отсутствие дезертировавших гвардейцев не повлияет на боеспособность вооруженных сил Венесуэлы.

"Перешедшие на ту сторону — это обманутые молодые люди, и для нас это не катастрофа, для нас они никогда не были солдатами. Солдат никогда не может стать наемником, солдат придерживается кодекса чести", — добавил он.

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада ранее назвал абсурдными цифры, касающиеся дезертирства венесуэльских военных.

Ранее генеральный директор миграционной службы Колумбии, которая является давним союзником США в Латинской Америке, Кристиан Крюгер Сармьенто говорил, что общее число военнослужащих различных подразделений вооруженных сил Венесуэлы, перешедших через границу с Колумбией, якобы превысило 320 человек. Венесуэльский портал Analitica сообщил в четверг со ссылкой на миграционную службу Колумбии, что число таких дезертиров якобы достигло 567 человек.