NYT: Пентагон может вывести войска из Афганистана в течение пяти лет

Все американские военнослужащие могут покинуть Афганистан в ближайшие три-пять лет в соответствии с новым планом Пентагона , который был предложен в ходе мирных переговоров, пишет The New York Times Как отмечает издание, план США предусматривает сокращение 14-тысячного контингента вдвое в ближайшие месяцы. Подчёркивается, что страну могут покинуть и другие международные военные формирования. Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал, как ухудшение российско-американских отношений повлияло на сотрудничество двух стран по Афганистану.