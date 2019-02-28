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NYT: Пентагон может вывести войска из Афганистана в течение пяти лет 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Все американские военнослужащие могут покинуть Афганистан в ближайшие три-пять лет в соответствии с новым планом Пентагона, который был предложен в ходе мирных переговоров, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, план США предусматривает сокращение 14-тысячного контингента вдвое в ближайшие месяцы.
Подчёркивается, что страну могут покинуть и другие международные военные формирования.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал, как ухудшение российско-американских отношений повлияло на сотрудничество двух стран по Афганистану.
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Армия , Ближний Восток , США , Замир Кабулов , Пентагон , New York Times , Афганистан
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