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Генсек НАТО нашел «оправдание» расширению альянса на Восток 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 37 минут назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.
«Это не провокация против соседей, такая позиция связана с представлением о сферах влияния, о том, что большие страны имеют право решать, что маленькие соседи должны делать. Это очень опасно, это то, что мы хотим оставить в прошлом», — сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».
Глава НАТО подчеркнул, что каждый сам вправе решать, вступать в альянс или принять нейтралитет.
«Каждая страна имеет права сама определять свой путь, и НАТО это полностью уважает, вне зависимости, работают ли страны для членства в альянсе или хотят быть нейтральными», — отметил он 
Ранее Столтенберг, говоря о возможных новых членах НАТО, заявлял, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в североатлантический блок.
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Армия , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости
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