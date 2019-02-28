Генсек НАТО нашел «оправдание» расширению альянса на Восток

«Это не провокация против соседей, такая позиция связана с представлением о сферах влияния, о том, что большие страны имеют право решать, что маленькие соседи должны делать. Это очень опасно, это то, что мы хотим оставить в прошлом», — сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

Глава НАТО подчеркнул, что каждый сам вправе решать, вступать в альянс или принять нейтралитет.

«Каждая страна имеет права сама определять свой путь, и НАТО это полностью уважает, вне зависимости, работают ли страны для членства в альянсе или хотят быть нейтральными», — отметил он

Ранее Столтенберг, говоря о возможных новых членах НАТО, заявлял, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в североатлантический блок.