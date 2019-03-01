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США обвинили в попытках создания незаконных вооруженных формирований в Венесуэле 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
США предпринимают шаги по созданию незаконных вооруженных формирований в Венесуэле.
Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"У США есть определенные планы и шаги, которые направлены на создание незаконных вооруженных формирований в Венесуэле, — сказала она. — США традиционно создают террористические группировки, ни для кого не секрет, что они этим занимаются. Американцы оказывают в разных странах поддержку экстремистским незаконным группировкам, чтобы дестабилизировать мир".
Вице-президент подчеркнула, что в Венесуэле подобный сценарий не пройдет. "Сегодня наши армия и народ сплочены как никогда для защиты суверенитета, территориальной целостности и права на будущее нашей родины", — указала она.
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Армия , Латинская Америка , Сергей Лавров , Венесуэла , США
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