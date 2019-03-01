Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье

Журналист ВГТРК Александр Сладков раскрыл подробности боя в Аргунском ущелье, который состоялся 29 февраля — 1 марта 2000 года. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

По словам Сладкова, в это время он делал репортажи из Комсомольского, куда зашли боевики Руслана Гелаева и шли бои. «О том, что восточнее, в горах, погибла десантная рота командование молчало, сначала пытались этот факт скрыть», — рассказал журналист. Он добавил, что позднее командование признало случившееся.

«Во временный пункт дислокации 104-го полка, откуда была 6-я рота, я попал через пару недель, они стояли в чеченских горах, под Энгиноем», — рассказал Сладков и добавил, что командир полка Сергей Мелентьев ждал возвращения роты.

«Генералы, когда поняли, какова трагедия, ему сказали: — "Сережа, возьми все на себя, мы тебя потом не забудем, вытащим" [Обманули]. Мелентьев взял вину на себя, его, золотого медалиста училища и академии, фактически сослали, и он позже умер от разрыва сердца», — добавил он.

Также Сладков рассказал, что ему удалось поговорить с пленным грузином, который шел вместе с боевиками на 6 роту. Пленный рассказал, что на бой шли двумя большими отрядами: Шамиль Басаев с чеченцами и отдельно Хаттаб (арабский наемник и полевой командир, принимавший участие в боевых действиях на Северном Кавказе — прим. "Ленты.ру" ) с иностранцами, численность боевиков достигала двух тысяч человек.

«Он рассказал, что после первого столкновения с 6-й ротой боевики уносили в тыл десятки своих раненых и убитых, и очень многие погибли от ножевых ранений, то есть шла жестокая рукопашная. Сначала рукопашная, вызов огня артиллерии уже был потом», — поделился журналист.

По словам Сладкова в то же время западнее в горах Чечни — в Урочище Раздольном — шел еще один бой. В нем принимали участие десантники 56 полка, штурмовавшие хребет, за которым был лагерь боевиков Гелаева. «Десантура штурмовала хребет без поддержки артиллерии, боеприпасами запасались от уничтоженных боевиков», — заметил он. После атаки боевики спустились в Комсомольск, где их окружили и уничтожили в течение трех недель. «Десантникам, под конец, подсобила пехота 15 мсп Таманской дивизии. Но их тоже было всего человек семьдесят», — добавил журналист.

В 2000 году в отношении командира полка Мелентьева было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия», однако спустя несколько месяцев дело было прекращено, а командир — амнистирован. В 2002 году он умер от инфаркта.

Дело о гибели военных было возобновлено в 2010 году, через два года вынесли первый приговор. Хамидулла Япов, Кемал Эбзеев и Рашид Атуов были осуждены по статьям «Бандитизм» и «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов ». Япову и Эбзееву дали по 14 лет, Атуов получил 13.

Установление причастных к бою ведется без срока давности. Последний на настоящий момент приговор о нападении на псковских десантников был вынесен в январе 2018 года. Жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева приговорили к 15 с половиной и 16 годам колонии строгого режима соответственно.

Бой в Аргунском ущелье произошел 29 февраля — 1 марта 2000 года на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен на высоте 776. Он продолжался почти сутки. В ходе столкновения с боевиками погибли 84 десантника — почти вся 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ (84 человека из 90). Потери боевиков составили, по разным оценкам от 370 до 700 человек. Это сражение запомнилось как самое кровопролитное в ходе Второй чеченской кампании.

69 солдат и офицеров 6-й роты были награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно). В 2008 году одну из улиц в Грозном назвали в честь псковских десантников. В марте 2017 года на месте гибели военных был установлен мемориальный крест.