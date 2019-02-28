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У российских границ заметили американские самолеты-разведчики 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © Airman 1st Class Tiffany Emery
Разведывательные американские самолеты провели разведку у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья, следует из данных мониторингового ресурса Planeradar.
Как сообщает портал, сегодня днем патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы, пролетел воздушное пространство Болгарии и приступил к изучению Черноморского побережья России к западу от Крыма.
Примерно в это же время самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британский авиабазы, а спустя несколько часов провел разведывательный полет у границы Калининградской области.
В последнее время иностранные самолеты-разведчики, в частности американские, стали все чаще появляться у российских границ.
Всего за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.
Минобороны России предостерегало США от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , Болгария
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