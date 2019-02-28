У российских границ заметили американские самолеты-разведчики

Разведывательные американские самолеты провели разведку у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья, следует из данных мониторингового ресурса Planeradar.

Как сообщает портал, сегодня днем патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы, пролетел воздушное пространство Болгарии и приступил к изучению Черноморского побережья России к западу от Крыма.

Примерно в это же время самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британский авиабазы, а спустя несколько часов провел разведывательный полет у границы Калининградской области.

В последнее время иностранные самолеты-разведчики, в частности американские, стали все чаще появляться у российских границ.

Всего за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.