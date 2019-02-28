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В Твери начнут готовить боевые расчеты для С-500 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г. К. Жукова будет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500, которые планируется в обозримом будущем поставить на вооружение ВС РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Воздушно-космических сил в преддверии годовщины начала работы вуза.
"В академии планируется готовить боевые расчеты комплексов С-500 после принятия их на вооружение армии РФ", — сообщил представитель.
Как уточнил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, академии подчинены два учебных центра: центр обучения зенитчиков в Ленинградской области и центр радиотехнических войск во Владимире. В центрах, сообщил генерал, "ведется подготовка боевых расчетов при поступлении на вооружение в зенитно-ракетные полки и радиотехнические полки новых комплексов, новых видов вооружения и военной техники".
Военной академии ВКО 1 марта исполняется 62 года. Сегодня вуз готовит офицеров по 2-годичной программе на должности командиров полков противовоздушной обороны, начальников штабов, заместителей командиров полков. Всего курсантов выпускают по 13 специальностям. Также курсанты академии проходят пристрельную подготовку в Гатчине.
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Армия , Войска , Тверь
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