Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали «настоящий боевой дебют»

В конфликте между Индией Пакистаном в Кашмире возможно сражение танков российского и украинского производств, пишет в своем блоге на « Яндекс . Дзен» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

Специалист отмечает, что основным танком индийской армии является Т-90С Bhishma, производимый в России и Индии (по лицензии), тогда как с пакистанской стороны «в районе границы в Кашмире замечены танки Т-84 украинского производства», созданные на основе Т-80УД.

По мнению эксперта, параметры защиты и огневая мощь Т-90С и Т-80УД сопоставимы.

«Судя по всему, если власти Индии не отреагируют на призыв премьер-министра Пакистана Имран Хана к диалогу, пакистанским танкам Т-84, равно как и индийским Т-90С, в скором времени предстоит настоящий боевой дебют», — пишет специалист.

В феврале обострился конфликт в Кашмире между Индией и Пакистаном.

Ранее в том же месяце США показали подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems.

В феврале Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.