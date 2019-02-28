«Умные» бомбы из Израиля «заблудились» в Пакистане

geolocation of supposed bomb crater near Jaba, Pakistan https://t.co/Y7N6o1wnYl https://t.co/YXmFb3loff pic.twitter.com/gFQpYgolkk— Samir (@obretix) 27 февраля 2019 г. Израильские бомбы оказались неэффективными во время удара индийских ВВС по предполагаемому лагерю боевиков на пакистанской территории.

В Сети появляется все больше данных о том, что применявшиеся самолетами Mirage 2000 "умные" боеприпасы SPICE отклонились от цели и взорвались в 200 метрах от ближайших строений. По некоторым источникам, они и вовсе упали в километре от объекта.

Разумеется, при такой "точности" говорить о каком-либо серьезном ущербе не приходится — ударная волна разве что могла выбить стекла, да и то — не факт.

Модульные SPICE имеют развитую систему наведения, состоящую из оптоэлектронных датчиков и спутниковой навигации. Однако вся эта сложная начинка в данном случае оказалась бесполезной.

По некоторым данным, на ударных крылатых машинах, принимавших участие в этой операции, также были израильские контейнеры целеуказания и средства радиоэлектронной борьбы.