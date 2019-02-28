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«Умные» бомбы из Израиля «заблудились» в Пакистане 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Израильские бомбы оказались неэффективными во время удара индийских ВВС по предполагаемому лагерю боевиков на пакистанской территории.
В Сети появляется все больше данных о том, что применявшиеся самолетами Mirage 2000 "умные" боеприпасы SPICE отклонились от цели и взорвались в 200 метрах от ближайших строений. По некоторым источникам, они и вовсе упали в километре от объекта.
Разумеется, при такой "точности" говорить о каком-либо серьезном ущербе не приходится — ударная волна разве что могла выбить стекла, да и то — не факт.
Модульные SPICE имеют развитую систему наведения, состоящую из оптоэлектронных датчиков и спутниковой навигации. Однако вся эта сложная начинка в данном случае оказалась бесполезной.
По некоторым данным, на ударных крылатых машинах, принимавших участие в этой операции, также были израильские контейнеры целеуказания и средства радиоэлектронной борьбы.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Израиль , Пакистан
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