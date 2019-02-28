ВДВ похвастаются красавицами в военной форме

Накануне Международного женского дня руководство ВДВ России проведёт второй в истории формирования конкурс красоты и профмастерства среди женщин. За звание королевы красоты в погонах «сразятся» дамы из всех воинских частей РФ.

Всего в испытаниях примут участие 150 претенденток. В финал выйдут только 12. Победительницу определят 6 марта 2019 года в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. В. Ф. Маргелова, говорится на официальном сайте Министерства обороны.

В течение четырёх дней леди в голубых беретах покажут навыки стрельбы из пистолета Макарова, сборки и разборки автомата Калашникова на результат. Также прекрасному полу предстоит пройти через кулинарных поединок, где из минимума продуктов надо приготовить праздничные кушанья.

Кроме того, конкурсантки смастерят своими руками платье и выступят с «визитной карточкой».