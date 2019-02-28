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ВДВ похвастаются красавицами в военной форме 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Накануне Международного женского дня руководство ВДВ России проведёт второй в истории формирования конкурс красоты и профмастерства среди женщин. За звание королевы красоты в погонах «сразятся» дамы из всех воинских частей РФ.
Всего в испытаниях примут участие 150 претенденток. В финал выйдут только 12. Победительницу определят 6 марта 2019 года в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. В. Ф. Маргелова, говорится на официальном сайте Министерства обороны.
В течение четырёх дней леди в голубых беретах покажут навыки стрельбы из пистолета Макарова, сборки и разборки автомата Калашникова на результат. Также прекрасному полу предстоит пройти через кулинарных поединок, где из минимума продуктов надо приготовить праздничные кушанья.
Кроме того, конкурсантки смастерят своими руками платье и выступят с «визитной карточкой».
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