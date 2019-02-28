Гибрид автомата Калашникова и РПГ показали на видео 

Ролик демонстрировался на выставке вооружений в Тегеране, приуроченной к 40-летию исламской революции. Там же показали и само оружие, универсальный гранатомет "Интифада". Он обладает мощью РПГ и вместе с тем достаточно компактен, чтобы применять его из закрытых помещений во время городских боев.