Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

В воздушном бою между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля участвовали в общей сложности 32 самолета, сообщает телеканал NDTV.

По информации его источников, ВВС Индии задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признано индийской стороной.

Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.

В Дели заявляли, что индийская авиация сбила один из пакистанских истребителей. Также индийская пресса утверждает, что сбитым пакистанским самолетом был F-16, однако в Пакистане это опровергают, ссылаясь на то, что 27 февраля эта техника в воздух не поднималась.