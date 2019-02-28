Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана 

Lenta.ru 19 минут назад
В воздушном бою между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля участвовали в общей сложности 32 самолета, сообщает телеканал NDTV.
По информации его источников, ВВС Индии задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признано индийской стороной.
Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
В Дели заявляли, что индийская авиация сбила один из пакистанских истребителей. Также индийская пресса утверждает, что сбитым пакистанским самолетом был F-16, однако в Пакистане это опровергают, ссылаясь на то, что 27 февраля эта техника в воздух не поднималась.
Последние новости
Путин назвал единственный эффективный ответ на санкции Власти Чечни объяснили героическое восприятие теракта в Буденновске Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Армия , Видео , Оружие , Индия , Пакистан
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Россия ставит Японию перед трудным выбором
Политика Статьи
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою
Армия Оружие
Украина нашла виновного в скандале с «Евровидением»
В мире Украина
Глава Хакасии оказался уклонистом
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
СК определил причину гибели группы Дятлова
Происшествия
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
Происшествия Статьи
Российский танкер протаранил мост в Пусане
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение